أكد وزير النقل المهندس صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، أن انطلاق الحافلات بشكل رسمي سيكون الشهر القادم، بينما نسبة الإنجاز في مترو الرياض متقدمة وفي مراحلها الأخيرة.

وقال الهندس صالح الجاسر، خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، أن المملكة في قطاع الطيران تسبق المتوسط العالمي في نسبة التعافي من جائحة كورونا.

وأشار وزير النقل، إلى أن مترو الرياض هو أكبر مشروع في التاريخ نفذ كمرحلة واحدة، وقبل أن ينتهي هذا المشروع وينطلق هناك خططا لوجود توسعات، مضيفًا: “لدينا 29 مطارًا يخدم حركة النقل الجوي والتجارة واستراتيجيتنا تقتضي بتحويل الرياض وجدة إلى مركزين رئيسيين عالميًا”.

فيديو | وزير النقل م.صالح الجاسر: المملكة في قطاع الطيران تسبق المتوسط العالمي في نسبة التعافي من جائحة كورونا#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/uBWQ2Pucec — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023

وزير النقل: انطلاق الحافلات بشكل رسمي سيكون الشهر القادم،، ونسبة الإنجاز في مترو الرياض متقدمة وفي مراحلها الأخيرة#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/XuaIVGgImS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023

فيديو | وزير النقل: مترو الرياض هو أكبر مشروع في التاريخ نفذ كمرحلة واحدة#مؤتمر_الزكاة_والضريبة_والجمارك#الإخبارية pic.twitter.com/lHyhV3D5Tt — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 8, 2023