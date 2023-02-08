أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن بدء تفعيل برنامج الفحص المهني في جمهورية بنجلاديش للتحقق من مهارات العاملين بالتخصصات المهنية بالمملكة.

وأوضحت الوزارة إن الخطوة تأتي ضمن خطتها في تفعيل برنامج الفحص المهني لعدة دول في مرحلته الأولى للمسار الخارجي، بعد البدء بتفعيله الشهر الماضي في جمهوريتي باكستان والهند.

وأشارت إلى أن البرنامج يهدف إلى التحقق من مهارات العاملين في 5 تخصصات وهي السباكة، والكهرباء، وكهرباء السيارات، واللحام، والتبريد والتكييف، وذلك من أصل 23 تخصصًا مستهدفًا من قبل الوزارة.

وبينت أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بجودة عمل الأيدي العاملة المهنية في سوق العمل السعودي ورفع مستوى الخدمات المهنية المقدمة وتعزيز الإنتاجية وإيقاف تدفق العمالة المهنية غير المؤهلة لسوق العمل في المملكة.

وأوضحت أن رحلة استخراج شهادة الفحص المهني تبدأ بالتسجيل في بوابة الفحص المهني، ثم حجز موعد للاختبار النظري والعملي، ومطابقة البيانات من قبل مراقبي الاختبار بالمركز قبل إجراء الاختبار، ومن ثم تصدر الشهادة بعد تجاوزه مرحلة التقييم بالنجاح.

وسيتم معاملة شهادة الفحص المهني كمتطلب إضافي على العامل المهني أثناء عملية الاستقدام، بالتعاون مع سفارة المملكة في بنجلاديش، من خلال تفعيل الاشتراط في أنظمة وزارة الخارجية.