أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن الهلال رفع سقف الطموح ووصل لنهائي العالم، وأشاد بتميزه الجميع .

وقال عصام الدين خلال حديثه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” الهلال رفع سقف الطموح ومن الممكن أن يحقق كأس العالم”، لافتًا أننا بعد الفوز يوم أمس أصبحنا نطمح أن نعود بالكأس .

ومن جانبه، أكد أن الهلال إذا لعب بهذا الحماس والمستوى سيعود حاملاً الكأس .