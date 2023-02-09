أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن الهلال رفع سقف الطموح ووصل لنهائي العالم، وأشاد بتميزه الجميع .
وقال عصام الدين خلال حديثه على برنامج المنتصف المُذاع على قناة الإخبارية:” الهلال رفع سقف الطموح ومن الممكن أن يحقق كأس العالم”، لافتًا أننا بعد الفوز يوم أمس أصبحنا نطمح أن نعود بالكأس .
ومن جانبه، أكد أن الهلال إذا لعب بهذا الحماس والمستوى سيعود حاملاً الكأس .
فيديو | الناقد الرياضي عادل عصام الدين: الهلال رفع سقف الطموح ومن الممكن أن يحقق كأس العالم #المنتصف pic.twitter.com/sL8SR5UTpg
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) February 8, 2023
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