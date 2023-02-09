قامت جهات التحقيق المصرية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وذلك لاتهامه بقتل اخر بسبب خلافات مالية.

وتفصيلاً، استقبل قسم شرطة الساحل بلاغًا من شخص مقيم بمحافظة الجيزة يفيد بغياب شقيقه الذي يعانى من مرض نفسى مقيم بدائرة القسم عن المنزل.

وبالتحقيق والتحريات تبين وجود شبهه جنائية فى واقعة تغيبه وأن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية تم إستهدافه وضبطه .

وإعترف المتهم أمام النيابة بإرتكاب واقعة قتل المجنى عليه لوجود خلافات مالية بينهما ، حيث أقر بقيامه بإستدراج المجنى عليه إلى إحدى المناطق بمحافظة القليوبية وكتم أنفاسه بيديه وإلقائه بأحد المجارى المائية.

والجدير بالذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم .