روت سديم التهامي” لاعبة سعودية في رياضة “نادرة” قصتها مع رياضة الهوكي.

وقالت التهامي:” أحب هذه الرياضة بشكل كبير وأمارسها بجانب عملي الأمر يعتبر صعب لأنه مرهق ويحتاج مجهود ولكن لأنني أحب عملي وهذه الرياضة فلا أجد صعوبة في ذلك “.

وأضافت” استقبلت مكالمة هاتفية من رقم غريب قال لي إنه تم اختياري لتمثيل المملكة في عرض الملف الخاص بهذه الرياضة الجليدية فكان الأمر بالنسبة لي جيد جدا وأنا فخورة بهذا الإنجاز “.