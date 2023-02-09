أشاد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، بتميز لاعبي الهلال واحترامهم من الجميع.

وقال انشيلوتي: أن الهلال أظهر للجميع أنه يمتلك لاعبين جيدين للغاية ويجب احترامهم من الجميع .”

وأضاف:” سنستعد جيدًا للنهائي ولن نستهين بهم أبدًا”، لافتًا أن بنزيما وميليتاو غير جاهزان بالشكل الكامل وهناك شكوك حول مشاركتهما في النهائي.

يُذكر أن الهلال حقق إنجازًا كبيرًا بالصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية، بالفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2 في المبارة التي جمعتهما بنصف نهائي البطولة على ملعب طنجة.