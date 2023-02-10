قال بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، إنه يجب التوقف بشل فوري عن شرب “الكافيين” عن ظهور بعض الأعراض.

وأضاف أن هذه الأعراض تشمل الشعور بالخفقان وتعب القلب، والتأثير سلبيا عن جودة النوم، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “السعودية”.

ونصح بعدم الإفراط في شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، وكذلك عدم الجلوس كثيرا لأن الجلوس كثيرا يعرضهم للإصابة بأمراض القلب.