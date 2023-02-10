أبدى حارس الفيحاء الصربي فلاديمير ستويكوفيتش تمنياته بفوز فريق الهلال في المباراة التي ستقام يوم غد أمام ريال مدريد، مقدما في الوقت ذاته اعتذاره لجماهير النادي عما بدر منه خلال بث مباراة الهلال أمام فريق الوداد المغربي في كأس العالم للأندية.

وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر غضب “فلاديمير” بعد تسديد مصعب الجوير للركلة الأخيرة بركلات الترجيح ليترتفع النتيجة 5/3 وتنتهي المباراة لصالح الهلال.

وقال الحارس :”ما عندي شيء ضد الهلال، وأريد المنافسة فقط في الملعب، واعتذر لأي أحد فهمني بشكل خاطئ، واتمنى حظ أوفر للهلال، وأتمنى أن أنافس الفرق الكبرى”، وذلك بحسب ما ذكره بقناة ssc.

وأكد أنه يشجع فرق المملكة مثلما شجع سابقا منتخب وفرق بلاده في كأس العالم مؤخرا، مضيفا أن الهلال صنع التاريخ سواء فاز أو هزم يوم غد أمام فريق ريال مدريد.

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