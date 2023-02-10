أوضح بروفيسور حسن جمال، أستاذ واستشاري طب النساء، وتأخر الإنجاب، أبرز المشكلات التي تواجه المرأة في حال الحمل في سن الأربعين أو الخمسين.

وشدد على ضرورة أن تهتم المرأة بالمتابعة مع الطبيب عند الحمل لكونها معرضة في هذا السن لمشاكل متعلقة بأمراض السكري وضغط وتسمم الحمل والإجهاض، وعدم نمو الجنين بشكل سليم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن جميع هذه المشاكل يمكن معالجتها خلال المتابعة الطبية، مضيفا أن الحمل في سن الخمسين بالبويضات المجمدة ليس مشكلة لكن المهم أخذ هذه البويضات في سن مبكرة 28 أو 30 عاما لضمان أن تكون هذه البويضات سليمة.

ولفت إلى أنه لا يشجع إطلاقا على الحمل بعد سن الخمسين لكن في حال كان ضرورة، فيتم إجراء تحاليل معينة للتأكد من سلامة الجنين.

ونوه بأن سن الراغبات في الحمل بعد الـ 40 تضاعف كثيرا مؤخرا، وحالات الولادة بعد الخمسين تخضع لمعايير علمية معينة، مشيرا إلى أن الخصوبة لدى المرأة تنخفض مع تقدمها المرأة في العمر، بينما تقل الخصوبة لدى الرجل من سن 45 عاما.

هل يمكن للمرأة أن تحمل بعد سن الأربعين أم لا؟ .. بروفيسور أ.د. حسن جمال – أستاذ واستشاري طب النساء وتأخر الإنجاب يجيب : سن الراغبات في الحمل بعد الـ 40 تضاعف كثيرا مؤخرا، وحالات الولادة بعد الخمسين تخضع لمعايير علمية معينة @p_hassanjamal#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/WuIaq4pbkt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

بروفيسور أ.د. حسن جمال – أستاذ واستشاري طب النساء وتأخر الإنجاب : لا نشجع إطلاقا على الحمل بعد سن الخمسين لكن في حال كان ضرورة هناك معايير ضرورية @p_hassanjamal#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/myGelb2QJm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

الرجل يستطيع الإنجاب حتى سن الـ 80 بينما المرأة بعد الأربعين تواجه خطورة .. هل هذا صحيح؟.. إجابة مفاجأة من بروفيسور أ.د. حسن جمال – أستاذ واستشاري طب النساء وتأخر الإنجاب @lubnazofficial@p_hassanjamal#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6KPNGT0f0O — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

بروفيسور أ.د. حسن جمال – أستاذ واستشاري طب النساء وتأخر الإنجاب: الإجراءات الأساسية المتبعة لحمل المرأة بعد الـ40 أو في سن الـ50 تتمثل في هذه الخطوات @p_hassanjamal#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/06xgDZU0Sk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023

بروفيسور أ.د. حسن جمال – أستاذ واستشاري طب النساء وتأخر الإنجاب: الحمل في سن الخمسين بالبويضات المجمدة ليس مشكلة المهم أننا أخذنا البويضات في سن مبكرة @p_hassanjamal#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Zqx9t5IOBN — برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 10, 2023