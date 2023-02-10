أوضح بروفيسور حسن جمال، أستاذ واستشاري طب النساء، وتأخر الإنجاب، أبرز المشكلات التي تواجه المرأة في حال الحمل في سن الأربعين أو الخمسين.

وشدد على ضرورة أن تهتم المرأة بالمتابعة مع الطبيب عند الحمل لكونها معرضة في هذا السن لمشاكل متعلقة بأمراض السكري وضغط وتسمم الحمل والإجهاض، وعدم نمو الجنين بشكل سليم، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن جميع هذه المشاكل يمكن معالجتها خلال المتابعة الطبية، مضيفا أن الحمل في سن الخمسين بالبويضات المجمدة ليس مشكلة لكن المهم أخذ هذه البويضات في سن مبكرة 28 أو 30 عاما لضمان أن تكون هذه البويضات سليمة.

ولفت إلى أنه لا يشجع إطلاقا على الحمل بعد سن الخمسين لكن في حال كان ضرورة، فيتم إجراء تحاليل معينة للتأكد من سلامة الجنين.

ونوه بأن سن الراغبات في الحمل بعد الـ 40 تضاعف كثيرا مؤخرا، وحالات الولادة بعد الخمسين تخضع لمعايير علمية معينة، مشيرا إلى أن الخصوبة لدى المرأة تنخفض مع تقدمها المرأة في العمر، بينما تقل الخصوبة لدى الرجل من سن 45 عاما.