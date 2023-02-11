أعلنت الشرطة البريطانية عن انفجار قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية وزنها 250 كيلوجراما بشكل غير متوقع في جريت يارماوث

وكشفت هيئات ووكالات الطوارئ وقوع حادث كبير بعد اكتشاف العبوة الكبيرة غير المنفجرة عند معبر نهر في بلدة نورفولك .

وبعد الانفجار، قالت الشرطة البريطانية على تويتر: “يمكننا تأكيد انفجار قنبلة الحرب العالمية الثانية غير المنفجرة في جريت يارماوث.

وأضافت” لم يكن هذا تفجيرًا مخططًا له وحدث أثناء أعمال الحرق البطيئة لنزع المتفجرات. جميع أفراد الجيش وخدمة الطوارئ بخير. سنوافيكم بمزيد من المعلومات عندما نحصل عليها “.