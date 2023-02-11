قال نائب رئيس الهلال الأحمر السعودي الدكتور فهد الحجاج من مدينة غازي عنتاب التركية، أنه تم إنقاذ سيدة حامل في الشهر السادس مكثت تحت الأنقاض 5 أيام وهناك من يخرج زحفاً.

وأوضح الدكتور فهد الحجاج، عبر قناة “الإخبارية”، أن ذلك بعد أن مكثت السيدة تحت أنقاض جدار منهار في مدينة غازي عنتاب التركية لمدة 119 ساعة، لافتًا إلى أن شعور السيدة تراوح بين الحزن والفرح، ولم تتحدث بسبب صدمة الموقف.

وأشار “الحجاج” إلى أن أحد المصابين قد خرج زحفًا من تحت الأنقاض، مضيفًا أن الأمل لا يزال موجودًا في خروج المزيد من الأحياء من تحت الأنقاض، كما أن فريق الهلال الأحمر يتولى رعاية المصاب بعد الخروج.

وذكر أن ذلك لأن هذه الفترة الطويلة التي يقضيها الفرد تحت الأنقاض يكون لها تأثير سلبي على الكلى وعلى الجسم بشكل عام، مؤكدا أن فريق الهيئة يقدم المساعدة كذلك عبر المستشفيات الميدانية.