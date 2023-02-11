يمتلئ سجل الدوري السعودي على مدار تاريخه بلاعبين سجلوا الـ”سوبر هاتريك” أو الأربعة أهداف في مباراة واحدة قبل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وسجّل رونالدو سوبر هاتريك في مباراة النصر ضد الوحدة، ليصبح من أسرع اللاعبين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل هذا العدد من الأهداف خلال 60 دقيقة.

وسبق المغربي كريم البركاوي في تسجيل “سوبر هاتريك” في مواجهة مثيرة، نجح خلالها فريق الرائد في قلب تأخره بهدف أمام ضيفه ضمك، إلى فوز بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين في عام 2021.

وفي نفس العام سجّل الفرنسي بافيتيمبي غوميز أربعة أهداف للهلال، خلال المباراة أمام العين ضمن مباراة مؤجلة من الجولة السادسة عشرة من الدوري، انتهت بخماسية نظيفة.

وفي عام 2018 سجل عبدالرزاق حمد الله المهاجم المغربي للنصر أول “سوبر هاتريك” له في مرمى الرائد خلال الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويعتبر ذلك هو الـ”سوبر هاتريك” الثاني لحمد الله، الذي استطاع هزّ شباك الرائد 4 مرات في الجولة 13، ليسجل رقمًا قياسيًّا في تاريخ الدوري؛ كونه أول لاعب يسجل 4 أهداف في مباراتين بموسم واحد في المسابقة.

وفي 2015- 2016، وتحديدًا في الجولة 25 من الدوري، نجح المحترف السوري بفريق الأهلي عمر السومة، في تسجيل سوبر هاتريك، خلال المباراة التي جمعت فريقه بمنافسه الرائد، والتي انتهت لصالح الأهلي 5/ 2.

كما استطاع السومة أن يسجّل أربعة أهداف “سوبر هاتريك” لصالح نادي الأهلي ، في مرمى نادي الخليج، في المباراة التي جرت لحساب الجولة السابعة من الدوري السعودي “جميل” لكرة القدم، وانتهت بفوز الأهلي بـ4-1.

أمّا المحترف المصري السابق بفريق الاتحاد محمود كهربا، فقد استطاع تسجيل السوبر هاتريك في الموسم 2016- 2017، في المباراة التي حلّ فيها الاتحاد ضيفًا على الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري، والتي انتهت نتيجتها لصالح الاتحاد 5/ 3.

وسجل كهربا هدفه الأول بعد مرور 6 دقائق فقط من انطلاق المباراة، بتسديدة رائعة للغاية من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للشوط الثاني ، ووضع الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 62، قبل أن يكمل ليسجّل الهدف الرابع له فى الدقيقة 81.