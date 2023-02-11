أكد المطور العقاري خالد المبيض، أن أفضل استثمار في الوقت الحالي هو شراء عقار، والخيارات أصبحت الآن كثيرة.

وقال المبيض خلال برنامج “ياهلا”، إنه على الإنسان أن يبدأ من سن مبكرة في وضع جزء من مبلغ لشراء عقار في المستقبل.

وأضاف: “أفضل قرار أن تتخذه هو شراء العقار حتى لو أخذ سنوات طويلة لأنه هو الذي سيبقى لك ويتجه عكس اتجاه التضخم ومعظم الذين اتجهو هذا الاتجاه حفظوا أموالهم وورثوها واستفاد منها أجيال اخرى”.