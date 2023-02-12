نعى عدد من الإعلاميين والرياضيين الراحل يوسف السالم، نجم الهلال السابق والجبيل، الذي توفي اليوم الأحد بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 37 عاما.

وكان السالم قد وُلد في مدينة الخُبر في الخامس من مايو من عام 1985، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي القادسية في عام 2003 ثم لعب مع الفريق الأول بنادي القادسية في عام 2008.

ولعب السالم بعد ذلك في صفوف نادي الشباب حتى عام 2009، ثم انضم بعد ذلك لنادي الهلال في عام 2013 وبقى معه حتى 2016، ثم لعب لنادي الاتفاق من 2016 إلى 2018.

وانضم يوسف السالم لنادي الجبيل في العام قبل الماضي واستمر معه حتى وفاته اليوم.

وخاض اللاعب الراحل 177 مباراة خلال رحلته سجل خلالها 58 هدفًا وصنع ثمانية أخرى، كما شارك في خمس مباريات مع المنتخب الوطني سجل خلالها ثلاثة أهداف، وحصد ثلاثة ألقاب خلال رحلته مع الهلال هي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد.

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