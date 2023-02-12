تعرض الفنان المصري محمد فؤاد لعملية نصب كبيرة، بعد أن تمت سرقته بـ12 مليون جنيه.

وجاء ذلك بعد أن أوهمه مجموعة من الأشخاص بتكوين شركة عقارية، وحصلوا منه على المبلغ المتفق عليه في شروط التعاقد، وأخلوا بالاتفاق.

وأبلغ فؤاد الجهات الأمنية حيث اتهم المشكو بحقهم في النصب عليه بـ12 مليون جنيه، واتهمهم بالمماطلة في دفع الفوائد، والإخلال بشروط التعاقد على تكوين شركة عقارية فيما بينهم.

وقررت جهات التحقيق بالقاهرة استعجال التحريات في واقعة دعوى الفنان الشهير، ضد م.م، وأ.ن، وأ.هـ، وهـ.م، وآخرين، بمخالفة شروط التعاقد معه على تكوين شركة عقارية، والاستيلاء على مبلغ 12 مليون جنيه منه.