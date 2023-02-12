أشعل البرازيلي ميشايل ديلغادو، محترف نادي الهلال السعودي، حفل تكريم فريقه؛ بمناسبة تحقيقه المركز الثاني في كأس العالم للأندية “المغرب 2022”.

وأكد ديلغادو في كلمته خلال الاحتفال على مسرح “محمد عبده”، أن جماهير الهلال هم وقود الفريق الحقيقي، والدافع وراء حصد المزيد من الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

ثم قام اللاعب البرازيلي بترديد الهتاف الشهير لجماهير النادي العاصمي: “أووه يا هلالي”، وذلك باللغة العربية.

وكانت بعثة الهلال قد حظت باستقبال رسمي في السعودية لدى وصولها إلى العاصمة الرياض، قادمة من المغرب، الأحد 12 فبراير، وكان في مقدمة مستقبلي الفريق، الذي هبطت طائرته في مطار “الملك خالد الدولي”، وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وعضو شرف الهلال الأمير الوليد بن طلال.