نجحت فرق الإنقاذ السعودية في إسعاف فتاة مصابة في غازي عنتاب بتركيا، والتي أصيبت نتيجة للزلزال المدمر.

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية السابعة قد وصلت مطار غازي عنتاب، فجر اليوم الاثنين، وعلى متنها تجهيزات طبية متنوعة بقيمة تزيد عن 36 مليون ريال.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.