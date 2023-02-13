شهدت الكويت حالة من الجدل في الساعات الماضية، بعد قيام فتاة بفتح باب الدورية الأمنية لشاب مقبوض عليه، ما ساعده في الهرب من يد قوات الأمن.

وأصدرت الإدارة العامة للإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، توضيحاً بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب المتهم منها.

وأوضحت الإدارة بأنه بعد البحث والتحري تم ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإبعادهما عن البلاد وذلك بسبب إخلالهما بالنظام العام.