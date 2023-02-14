أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن ما أثير من تداول حول تأجيل مباراة الفيحاء والهلال ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن، والتي كانت مجدولة يوم الأربعاء 15 فبراير، وما صرح به رئيس نادي الفيحاء الأستاذ عبدالله أبانمي حول عدم التواصل مع النادي للتشاور قبل صدور قرار تأجيل موعد المباراة.

وأوضحت الرابطة، أنها تلقت في يوم 8 فبراير طلبًا من نادي الهلال بتأجيل مباراته أمام الفيحاء ضمن الجولة الـ 17 وتمت إحالة الطلب كما هو معتاد للجنة المسابقات لمناقشته ووضع الخيارات المناسبة للتأجيل.

وأضافت أنه ورد لسكرتير لجنة المسابقات يوم الأحد 12 فبراير الساعة (6:43 مساءً) اتصال من رئيس نادي الفيحاء يستفسر عما إذا كانت المباراة ستؤجل أم لا وتم الرد عليه أنها ستؤجل وبالفعل تم اتخاذ قرار التأجيل من لجنة المسابقات بالرابطة.

وذكرت أنه في الساعة 11:30 صباح يوم الاثنين 13 فبراير أجرى سكرتير لجنة المسابقات اتصالاً هاتفيًا برئيس نادي الفيحاء لإبلاغه أنه سيتم إرسال إيميل التأجيل، ولم يبد رئيس النادي أي ملاحظة أو اعتراض على ذلك.

وأشارت إلى أن بعد أن تم إرسال الإيميل الساعة 12:43 ظهرًا ورد اتصال من نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفيحاء لنائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين (الساعة 12:00 ظهرًا) يطلب فيه التعديل على صياغة توجيه الإيميل دون أي اعتراض أو ملاحظة على مسألة التأجيل، وقد تم تلبية طلبه وإرسال ذلك الساعة الخامسة عصرًا في يوم الاثنين 13 فبراير.

وقالت الرابطة، أنها توضح هذه التفاصيل لتضع الرأي العام الرياضي أمام حقيقة ما جرى فهي تستغرب في الوقت ذاته ما ورد في تصريحات رئيس النادي عن عدم علمه بالتأجيل مسبقاً، وتؤكد في هذا الإطار أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، خاصة أن المساواة والعدالة في التعامل مع جميع الأندية يعتبر من المبادئ الأساسية في جميع أعمال الرابطة.