أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، اليوم الثلاثاء، أن تستضيف المملكة العربية السعودية كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن تقام البطولة في المملكة العربية السعودية‬ خلال الفترة 12-22 ديسمبر 2023، على أن تستضيف العاصمة الرياض مباريات البطولة.

يذكر أن الفيفا وضع مجموعة من الشروط التي يتوجب توافرها، كي تحصل المملكة العربية السعودية على استضافة كأس العالم للأندية، وتتمثل الشروط المطلوبة من الفيفا في دفع مبلغ 25 مليون دولاراً كرسوم، بالإضافة إلى تكاليف الضيافة للفرق والمجموعات الإدارية والقانونية التابعة للفيفا والضيوف.