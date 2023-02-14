أكد رئيس مركز قياس سابقا الأمير فيصل آل سعود أنه لم تنتف الحاجة لكثير من التخصصات مشيراً إلى أن الجامعات هي التي تربط بقنوات التوظيف.
وقال الأمير فيصل خلال لقائه في برنامج الراصد أنه لا يجوز أن يتخرج طالب هندسة وهو لا يعرف اللغة الإنجليزية، أو قانوني لم يقف في موقع أو يعد وثيقة دفاع وهذا موجود لدينا في بعض الجامعات للأسف.
وتابع ليس لدينا رقم ونسبة بين المواءمة في سوق العمل والجامعات، إلا في وقت الاعتماد الأكاديمي.
فيديو | رئيس مركز قياس سابقا الأمير فيصل آل سعود: لم تنتف الحاجة لكثير من التخصصات والجامعات هي التي تربط بقنوات التوظيف#الراصد pic.twitter.com/wnbMXuOMpY
— الراصد (@alraasd) February 14, 2023
.https://twitter.com/i/status/1625556577821331462
فيديو | رئيس مركز قياس سابقا الأمير فيصل آل سعود: ليس لدينا رقم ونسبة بين المواءمة في سوق العمل والجامعات#الراصد pic.twitter.com/b9yQFUL9Kt
— الراصد (@alraasd) February 14, 2023
أختبارات القدرات و التحصيل و قياس ليسوا سوى شراك و فخ و مصيدة للتقليل من حظوظ الطلبة و الطالبات في الألتحاق بالجامعات و الكليات و المعاهد !! نقطة بآخر السطر.
طال عمرك هذي مخرجات تعليمكم بس ليش تختبرون الطلبة مرتين مره في المدرسة ومره في قياس اذا باقي مقتنع على الوزراء جميعهم يخضعون لاختبار قياس نشوفهم ناجحين او فاشلين