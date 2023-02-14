أكد رئيس مركز قياس سابقا الأمير فيصل آل سعود أنه لم تنتف الحاجة لكثير من التخصصات مشيراً إلى أن الجامعات هي التي تربط بقنوات التوظيف.

وقال الأمير فيصل خلال لقائه في برنامج الراصد أنه لا يجوز أن يتخرج طالب هندسة وهو لا يعرف اللغة الإنجليزية، أو قانوني لم يقف في موقع أو يعد وثيقة دفاع وهذا موجود لدينا في بعض الجامعات للأسف.

وتابع ليس لدينا رقم ونسبة بين المواءمة في سوق العمل والجامعات، إلا في وقت الاعتماد الأكاديمي.

فيديو | رئيس مركز قياس سابقا الأمير فيصل آل سعود: لم تنتف الحاجة لكثير من التخصصات والجامعات هي التي تربط بقنوات التوظيف#الراصد pic.twitter.com/wnbMXuOMpY — الراصد (@alraasd) February 14, 2023

.https://twitter.com/i/status/1625556577821331462