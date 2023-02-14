أكد كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور رجا المرزوقي، أن اقتصاد الظل ينشأ في الدول المتقدمة بسبب التهرب الضريبي وتجارة الممنوعات.

أما بالنسبة للدول الفقيرة، أوضح كبير المستشارين الاقتصاديين أن اقتصاد الظل ينشأ بها لعدم وجود التنظيم والإمكانيات لدى الحكومة.

وأشار المرزوقي إلى أن تعقيد الأنظمة والقوانين يؤدي إلى وجود ثغرة تساعد اقتصاد الظل على النمو.

فيديو | كبير المستشارين الاقتصاديين في وزارة الاقتصاد والتخطيط د. رجا المرزوقي: تعقيد الأنظمة والقوانين يؤدي إلى وجود ثغرة تساعد اقتصاد الظل على النمو #أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/OlLsafA2Nj — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) February 14, 2023