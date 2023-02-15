كشف نائب رئيس لجنة الحج والعمرة محمد بن بادي، عن أسباب توقف أعمال نصف شركات العمرة.

وأوضح محمد بن بادي، أن السلبيات تتمثل في ثلاثة عناصر رئيسية، تشمل استغلال بعض شركات النقل بإصدار تراخيص عمرة خاصة بها لـ«ضرب» الأسعار لكونها تعمل بقطاع العمرة بضمان تشغيلها.

وأشار: عدم الشفافية مع مسؤولي قطاع العمرة فأصبح يدار خلف الكواليس بأن القطاع سيتجه إلى وزارة السياحة، وما يعزز ذلك إيقاف تجديد تراخيص شركات العمرة، وفق الوطن.

وتابع أن المعتمر أصبح لا يتقيد بشركات العمرة، فقرار ولائحة شركات العمرة تنص على أن الشركات مناطة بتنظيم السكن والنقل والخدمات الأرضية، إلا أن هذه الخدمات سلبت منها.