كشفت شركة آني وداني التجارية عن إقامة ملتقى وظيفي (الإثنين 2023/02/20م) بمحافظة جدة (فندق سنترو السلامة).
وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُمثلة مبيعات، وفقاً للشروط التالية :
1- المتقدمة سعودية الجنسية.
2- يفضّل الخبرة في نفس المجال.
3- المؤهل العلمي ثانوي فأعلى.
4- مبادئ باللغة الإنجليزية.
5- اللباقة وحسن المظهر.
وأشارت إلى أن موعد المقابلات الوظيفية يوم الإثنين الموافق 2023/02/20م (من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً).
موقع المقابلات الوظيفية:
– محافظة جدة – فندق سنترو السلامة – حي السلامة – طريق المدينة المنورة.
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