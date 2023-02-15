كشفت شركة آني وداني التجارية عن إقامة ملتقى وظيفي (الإثنين 2023/02/20م) بمحافظة جدة (فندق سنترو السلامة).

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو مُمثلة مبيعات، وفقاً للشروط التالية :

1- المتقدمة سعودية الجنسية.

2- يفضّل الخبرة في نفس المجال.

3- المؤهل العلمي ثانوي فأعلى.

4- مبادئ باللغة الإنجليزية.

5- اللباقة وحسن المظهر.

وأشارت إلى أن موعد المقابلات الوظيفية يوم الإثنين الموافق 2023/02/20م (من الساعة 4:00 مساءً إلى الساعة 9:00 مساءً).

موقع المقابلات الوظيفية:

– محافظة جدة – فندق سنترو السلامة – حي السلامة – طريق المدينة المنورة.