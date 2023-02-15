كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض.

وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- مهندس تصميم إنشائي.

2- أخصائي المشتريات.

3- مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

4- مهندس برمجيات (وظيفتان).

وأفاد بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:

– الهندسة الميكانيكية.

– إدارة الأعمال.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– علوم الحاسب.

– هندسة البرمجيات.

– الذكاء الاصطناعي.

– تعلم الآلة.

– أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق 2023/02/15م، من خلال الموقع .