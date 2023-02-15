كشف مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف إدارية وتقنية وهندسية بمدينة الرياض.
وأوضح المركز أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- مهندس تصميم إنشائي.
2- أخصائي المشتريات.
3- مشرف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
4- مهندس برمجيات (وظيفتان).
وأفاد بأن التخصصات المطلوبة للتقديم كالتالي:
– الهندسة الميكانيكية.
– إدارة الأعمال.
– إدارة سلاسل الإمداد.
– علوم الحاسب.
– هندسة البرمجيات.
– الذكاء الاصطناعي.
– تعلم الآلة.
– أو ما يعادلها.
وأشار إلى أن التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/07/24هـ الموافق 2023/02/15م، من خلال الموقع .
التعليقات
اترك تعليقاً