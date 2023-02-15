أفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأن محكمة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أيدت الحكم الذي اصدرته في 9 نوفمبر 2021، بسجن الفنانة وعارضة الأزياء انتصار الحمادي 5 اعوام .

وأوضح أن الحكم جاء بعد تلفيق تهم كيدية لها، إثر رفضها العمل ضمن شبكة لاستدراج الشخصيات السياسية والإعلامية، جريمة تضاف لسجلها الأسود بحق النساء اليمنيات.

وقال معمر :”أن الفنانة انتصار الحمادي وزميلتها محلية البعداني تعرضا لاختطاف واخفاء قسري، وتعذيب نفسي وجسدي، واعتداء وتلطيخ سمعه، وتغيب في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية منذ فبراير 2021، كما تم اخضاعهن لمحاكمات صورية في محاكم غير قانونية، لافتًا أن هذا نموذج لما تتعرض له النساء اليمنيات من قمع وتنكيل منذ الانقلاب. ”

وأضاف :” أن مليشيا الحوثي قامت باختطاف الآف النساء اليمنيات من منازلهن ومقار أعمالهن والشوارع ونقاط التفتيش واقتادتهن للمعتقلات والسجون السرية، ولفقت لهن التهم الكيدية، ومارست بحقهن صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي، والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي.”

وأوضح أن الإحصائيات التي وثقتها منظمات حقوقية متخصصة تفيد بأن عدد النساء المختطفات لدى مليشيا الحوثي بلغ نحو (1700) امرأة بينهن حقوقيات وإعلاميات وصحفيات وناشطات، لا يزال المئات منهن قابعات خلف القضبان، فيما تم إطلاق المئات بعد الضغط على أهاليهن وأخذ تعهدات بعدم انخراطهن في الشأن العام.

وأشار إلى أن هناك تقرير حقوقي كشف ارتكاب مليشيا الحوثي أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء من ديسمبر 2017 حتى أكتوبر 2022، بينها اختطاف 504 في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات، و283 حالة إخفاء قسري، و193 حكم غير قانوني بتهم التجسس والخيانة وتكوين شبكات دعارة والحرب الناعمة.

وتابع:” أن الممارسات القمعية الممنهجة التي تتعرض لها النساء منذ 2014 تزامنت مع إجراءات لتقييد حركة المرأة وحريتها بمنع تنقلها بين المحافظات وسفرها عبر مطار صنعاء بدون محرم، ومنعهن من ارتياد المطاعم إلا بعد إبراز عقد الزواج، وعدم الجلوس بالمتنفسات العامة، وتحديد طريقة خياطة وألوان الملابس.

ومن جانبه، طالب معمر المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة العنف ضد النساء القيام بدورهم في إيقاف الانتهاكات الحوثية بحق النساء اليمنيات، والتي تشكل جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية، والضغط لإطلاق الفنانة انتصار الحمادي وزميلتها وكافة المختطفات والمخفيات قسرًا في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية.