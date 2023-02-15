أكد الأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالهادي، أنه مثبت علميًا بأن الحشرات تعد مصدراً للبروتين، لافتًا أن بعض قيمتها الغذائية أعلى من قيمة المصادر الحيوانية والنباتية.

وقال عبدالهادي خلال حديثه على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” أن الحشرات تحتوي على مصادر بروتينية، كما أنها تحتوي على الفيتامينات إلى جانب المعادن.