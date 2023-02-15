كشف وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي عن توجيه ولي العهد بإدراج أسرة القصيبي للاستفادة من نظام الإفلاس.

وقال وزير التجارة :” أسرة القصيبي من الأسر العريقة في البلاد لها تاريخ كبير وعمرها ١٥٠ عام، دخلوا في أروقة المحاكم وتعرضوا لهزات، حتى وجه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنظام الإفلاس ودخلت العائلة ضمن هذا النظام”.

وأضاف ” استطاعت أسرة القصيبي الآن التسوية مع البنوك، حيث انتشل هذا النظام الأسرة التجارية العريقة وندعو الله أن يعينهم على تجاوز محنتهم “.