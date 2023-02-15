انخفض إنتاج مجموعة “أوبك+” من النفط الخام في شهر يناير 2023، وأظهرت تقديرات لوكالة الطاقة الدولية أن مستوى الإنتاج كان الشهر الماضي دون الحد المسموح بواقع 1.93 مليون برميل يوميا.

ووفقا للتقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية فإن إنتاج المجموعة تراجع على أساس شهري بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 44.29 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.

وجاء في تقرير الوكالة “انخفض إنتاج النفط لدى جميع دول “أوبك+”، البالغ عددها 23 دولة، في يناير 2023 بمقدار 160 ألف برميل يوميا إلى 44.29 مليون برميل يوميا، وتصدر منتجو الشرق الأوسط قائمة الدولة التي تراجع إنتاجها”.

وأضاف التقرير أن إنتاج أعضاء منظمة “أوبك” الـ19، المقيدين بحصص إنتاج، تراجع في يناير الماضي بواقع 170 ألف برميل يوميا إلى 38.18 مليون برميل يوميا.