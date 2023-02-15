قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، معاقبة الفرق التي ترتكب أعمالا عنصرية بخصم نقاط من رصيدها، وفقا لقانون الدوري الذي أقرته أندية الدرجة الأولى البالغ عددها 20.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه “سيعاقب بصرامة الجرائم العنصرية” مشيرا إلى أنه أول كيان في العالم يأخذ بعين الاعتبار أن يضع في لوائح المنافسة إمكانية “معاقبة ناد رياضي في قضايا العنصرية”.

وسيتم تمديد الإجراء الذي أقرته أندية الدرجة الأولى ليشمل كأس البرازيل، وهي البطولة التي تجمع ما يقرب من 100 فريق من فئات مختلفة من 27 ولاية في البلاد وستنطلق في 22 فبراير الجاري.