أوضح رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، أن المناطق الزلزالية النشطة في مصر تشهد حركة غير محسوسة، ولا تشكّل أي خطورة على المواطنين.

وأوضح القاضي أن منطقة شرق البحر المتوسط تشهد زلازل بشكل يومي خلال تلك الفترة، لأنها بها مناطق نشطة بالزلازل.

وأشار إلى أنه توجد في مصر بعض المناطق النشطة بالزلازل، مثل المنطقة التي حدثت بها الهزة الأرضية الأخيرة، ومنطقة جنوب غرب القاهرة التي حدث بها زلزال عام 1992، ومنطقة خليج السويس، وخليج العقبة، ومنطقة جزيرة شدون، والمنطقة الشمالية والمجاورة لجزيرة كريت، بالإضافة إلى وجود مناطق زلازل مستحدثة؛ نتيجة ضغط المياه المحيطة بخران أسوان والسد العالي، وتلك المنطقة قوة الزلازل بها ضعيفة.

وتابع الهادي: توجد في مصر بعض المناطق النشطة بالزلازل، وهي منطقة شرق القاهرة التي حدثت بها الهزة الأرضية الأخيرة، ومنطقة جنوب غرب القاهرة التي حدث بها زلزال عام 1992، مؤكدًا أن منطقة جنوب غرب القاهرة لم يحدث بها زلزال قبل زلزال 1992 إلا قبل 150 سنة من حدوث زلزال 92.