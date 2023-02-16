تغلب مانشستر سيتي على أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بثلاثة أهداف لهدف ويتصدر جدول الترتيب.

وافتتح كيفين دي بروين التسجيل لصالح السيتي في الدقيقة 24 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل بوكايو ساكا من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني استعاد الستي تقدمه بهدف ثاني عن طريقه جناحه جاك جريليتش بعد تمريره حريرية من هالاند ثم تمويه من جوندوحان ليضع الكرة في مرمى الجانرز.

وسجل هالاند ثلاثية مانشستر في الدقيقة 83 من عمر المباراة، فيما وضع مانشستر سيتي نفسه على صداره ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

وتراجع أرسنال للمركز الثاني مؤقتًا بنفس الرصيد 51 نقطة.