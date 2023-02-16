ذكر محمد التميمي مختص بالتدريب الرياضي عدة أمور هامّة يجب أخذها بعين الاعتبار قبل الإقبال على عمليات التكميم.

وقال التميمي :” عمليات التكميم آمنه طبيا إذا كانت تحت مظلة وزارة الصحة ولكن من يلجأ إلى هذه العمليات هم من تكون كتلة جسمهم فوق الأربعين وهي السمنة المفرطة، أما من لديهم أوزان في حدود ١٠ أو ١٥ كيلو لا يحتاجون إلى عملية تكميم”.

وأضاف ” عمليات التكميم ليست نجاحها في العملية وإنما نجاحها فيما بعد العملية، في النشاط الرياضي المبذول والنظام الغذائي والمتابعة الدورية مع الطبيب ”

وتابع” تعود أسباب تراكم الدهون في الذراعين لأسباب عديدة أهمها التقدم في السن حيث تضعف الأنسجة ويقل الكولاجين في الجسم، لذلك فإن ممارسة الرياضة في الصغر مهمة للحفاظ على الصحة في الكبر “.

واستطرد” للقضاء على الترهلات الناتجة عن خفض الوزن مرة واحدة وبشكل كبير يجب ممارسة تمارين الأوزان، وتمارين الضغط والبلاك كذلك السباحة لها فوائد في شد الجسم “.