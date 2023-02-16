أجرى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال،متعب المفرج، عملية جراحية في الغضروف.

وتكلّلت العملية الجراحية الخاصة باللاعب بالنجاح.

يذكر أن بعض لاعبي الهلال يعانون من الإصابة ومنهم ياسر الشهراني الذي تعرض للإصابة خلال مشاركته في كأس العالم 2022.