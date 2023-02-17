كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الظهران، وبقيق.

وأوضح المركز، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مستشار الصحة العقلية، أخصائي الجرعات الطبية/ العلاج الإشعاعي، أخصائي الأعمال/ التخطيط، أخصائي أول طب طوارئ، أخصائي تخدير، طبيب الأشعة، أخصائي طب طوارئ.

وأشار المركز إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2023م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية