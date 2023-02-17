أكد التقني عبد الله السبع، أن الشاحن التجاري إذا لم يحرق المكان قلل العمر الافتراضي للبطارية، لافتًا أن 90% من الشواحن الموجودة في محطات الوقود كلها تجارية وغير أصلية.

وقال السبع خلال لقائه على برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”:” أن الشخص الذي يستخدم الشاحن التجاري سيدفع أضعاف ثمنه لتغيير بطارية الجهاز الذي يستخدمه عليه لكي يستخدمه بشكل سلس وبدون مشاكل.”

ونصح “السبع “ بضرورة استخدام الشواحن الأصلية لأنها أكثر أمانا للشخص وبيته من الشواحن التجارية.

وأضاف :” أن المحلات التي تقوم ببيع شواحن تجارية يهمها الربح، لأن الشواحن الأصلية ما تعطي ربح كثير.”