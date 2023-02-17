كشف نيكولو بيرلو، ابن آندريا بيرلو، أسطورة كرة القدم الإيطالية، عن تعرّضه إلى محاولاتٍ بالاعتداء بالضرب.

وقال نيكولو :” أنه كان يجلس في سيارة أحد أصدقائه، وقام الشبان الـ 4 بركل السيارة، والبصق عليها، وقذفها بالحجارة، في مساعٍ لاقتحام السيارة.”

وأضاف مُتسائلاً عبر حسابه في تطبيق “انستجرام” للتواصل الاجتماعي:” هل من الطبيعي أن أعثر على 4 شبان في قلب مدينة تورينو يقذفون بالحجارة على أحد السيارات، ويبصقون عليها ويركلونها ؟”.

يُذكر أن نيكولو تلقى في 2021 عندما كان والده على رأس الإدارة الفنية لفريق يوفنتوس الإيطالي، رسالةً نصيةً قصيرةً على هاتفه الشخصي تقول: “أنت وأبوك يتعين عليكما الموت.”