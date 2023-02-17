قال وزير الصناعة، بندر الخريف، إن المصانع الجاهزة تسهل دخول رواد الأعمال للقطاع الصناعي من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن هذه المصانع ساهمت بشكل كبير خلال أزمة كورونا لسد الحاجة في كثير من القطاعات ومن ضمنها الكمامات،وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن قطاع الخدمات اللوجستية يخدم الصناعة في توفير الحلول السريعة وتخفيض التكلفة التشغيلية، بما يخدم أهداف التصدير .

وزير الصناعة السعودي "بندر الخريف": قطاع الخدمات اللوجستية يخدم الصناعة في توفير الحلول السريعة وتخفيض التكلفة التشغيلية#السعودية pic.twitter.com/K7fDPIlChd — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 17, 2023