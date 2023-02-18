أطلق مسلح النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي الأمريكية الجمعة مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص في أربعة أماكن قبل أن يتم اعتقاله.

وقال قائد شرطة مقاطعة تيت براد لانس إن المسلح المجهول اقتحم متجرا وقتل رجلا بالرصاص ثم ذهب إلى منزل قريب وقتل امرأة.

وتبين أنه توجه بعد ذلك إلى منزل يعتقد أنه كان يعيش فيه وأطلق النار وقتل شخصين، فيما تم رصد سيارة تتناسب مع وصف سيارة المشتبه به وحاول إيقافها ولكن قائدها استمر في طريقه وجرى مطاردته إلى أن تم اعتقاله في أحد المنازل.

وعثر أفراد الشرطة في ذلك المنزل على ضحيتين أخريين أحدهما ميت في سيارة والآخر ميت على الطريق.