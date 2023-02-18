كشف شاب أمريكي يبلغ من العمر 21 عاماً، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى بعد أن نام والعدسات اللاصقة في عينيه؛ حيث نام فترة قصيرة مدتها 40 دقيقة للاستراحة من العمل.

وأوضح الشاب، أنه عندما استيقظ لاحظ احمرارا في إحدى عينيه لكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائماً من التهاب الملتحمة بسبب استعمال العدسات اللاصقة، لكن عندما ساءت الأمور، قرر مراجعة طبيب العيون.

وقال له الطبيب بعد أن فحصه: “أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي، وهو طفيلي يأكل اللحم ويأكل أنسجة العين”، فيما اضطر الشاب إلى ترك دراسته وعمله من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى.

وصرح الشاب: “عشت في ظلام مستمر وقد مضى أكثر من 50 يومًا منذ إصابتي”، مضيفاً “الأمر أشبه بصدمة مستمرة، إنه ألم دائم”، فيما يأمل أن يوافق الأطباء على إجراء عملية زرع القرنية، التي قد تؤدي إلى تحسن حالته، لكن الأطباء حالياً ضد إجراء هذه العملية لأن جسمه قد يرفضها.