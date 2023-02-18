أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، عن فسخ تعاقد الدولي البرازيلي مارسيلو دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم ، بعد 10 مباريات فقط.

وأوضح النادي اليوم السبت في بيان رسمي، أن رحلة مارسيلو التي كانت قصيرة مع أولمبياكوس انتهت، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق للبرازيلي، دون الكشف عن أسباب فسخ العقد.

وانتشرت تقارير صحفية إسبانية، أن مارسيلو يريد الانتقال إلى النصر، لمرافقة زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وأشارت التقارير إلى أن العلاقة الودية بين مارسيلو والنادي اليوناني، أدت إلى فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، خاصة وأن البرازيلي سيحصل على راتب أضعاف ما يجنيه من أولمبياكوس.