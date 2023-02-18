رصد تقرير مشاعر فريق الإنقاذ السعودي في غازي عنتاب بعد انتهاء إحدى المهام بتركيا.

وقال عايض الأسمري لقناة الإخبارية إنه تم انتشال بعض الجثث وفحص بعض الأماكن استكمالًا لأعمال الأيام الماضية.

فيما قال مشعل السرور من فريق الإنقاذ أن الرجال المشاركين لم يقصروا في جهودهم وعملهم خلال مهمة الإنقاذ.

وروى هارون الحسن أبرز المواقف التي تعرض لها وأثرت به وهي حمل الأطفال من تحت الأنقاض، ومشهد انتظار الأسر خروج ذويهم أحياء، مؤكدًا أنه “مشهد يتعب القلب.. فما عندنا الآن هو تعب نفسي أكثر من التعب الجسدي”.