لازالت ردود الأفعال حول فحوى الشكوى المقدمة ضد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والمدير التنفيذي فهد المفرج في الخبر الذي اوردته صدى مساء الجمعة بعنوان (محاولات لإبعاد فهد بن نافل والمفرج عن المشهد الرياضي) .

وكشف الزميل عيسى الجوكم في تغريدة على حسابه الشخصي في توتير بعض التفاصيل، قائلا: “لعب الهلال مع ريال مدريد السبت، صباح الأحد قدمت عليه شكوى تطالب بإيقاف بن نافل والمفرج 6 أشهر وغرامة لكل منهما 300 ألف ريال”.

‏وتابع: “الشكوى وصلت الساعة التاسعة صباحا الجهة المعنية طلبت من الهلال الساعة الواحدة ظهرا الإفادة ‏حتى قبل الحفل ‏شكرا للجهات المعنية سرعة الاستجابة”.

يذكر أن إدارة فهد بن نافل تنتهي بنهاية الموسم الحالي مكملًا الفترة النظامية 4 سنوات كرئيس لنادي الهلال، نجح خلالها في تحقيق إنجازات رياضية واستثمارية بالحصول على أكثر من 7 بطولات، اثنان منها قارية وثلاث بطولات متتالية للدوري السعودي، وكأس الملك، والسوبر السعودي، بالإضافة إلى بطولة ودية كأس لوسيل، والتأهل لمونديال أندية العالم لثلاث مرات حقق فيها مؤخرا الوصافة خلف ريال مدريد.

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