كشفت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية، اليوم الأحد، عن وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجة على مقياس ريختر في محافظة الوسطى جنوب غرب مسقط، مُشيرة إلى أنها خفيفة ولم تسفر عن أي آثار.

وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس أن قوة الهزة بلغت 4.1 درجة بمقياس ريختر بعمق 16.3 كيلومترات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الكندي رئيس مركز استشارات علوم الأرض أن منطقة الهزة الأرضية لا تعد منطقة نشطة زلزاليا ولا يتوقع حدوث هزات فيها، لافتًا أن الهزات الأرضية الخفيفة شائعة الحدوث عالمياً.