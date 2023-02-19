أوضحت الهيئة العامة للغذاء الدواء أن استخدام “الفقع” أو “الكمأة” يكون خلال 10 أيام من استخراجه.

وأشارت إلى أن حفظ الفقع لفترة أطول بالأساليب المعتادة عبر السلق أو التجميد يفقده قوامه ونكهته.

وقالت أنه لتحضير الفقع يجب الحرص على إزالة المناطق سوداء اللون وتنظيفه من التربة جيدا، وشطفه بالماء الجاري وتجفيفه.

وذكرت الهيئة أبرز فوائد الفقع وهي احتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية واحتوائه على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، كما أنه غني بالبروتينات والدهون والألياف الغذائية والفسفور.