كشفت سيدة أمريكية مقيمة في الرياض عن 5 أسباب تجعلها تفضل العيش في السعودية أكثر من العيش في أمريكا.

وقالت المقيمة أن أول سبب هو الراحة النفسية والآمان والخروج في الليل دون الخوف من جرائم السرقة والقتل كما هو الحال في أمريكا.

أما السبب الثاني عدم خوفها من أن معلم طفلها يكون أنثى لكنها في أمريكا يعلمون الأطفال جواز زواج الرجل برجل وغيرها من الأخلاق المنحدرة.

السبب الثالث هو الضرائب فهناك في أمريكا يفرضون ضرائب على الراتب، أما السبب الرابع فهو وجود “الشفاط” واستخدام الماء في دورات المياه ، أما السبب الأخير فهو حرية التعبير واحترام الآخرين.