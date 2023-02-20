استفادت أكثر من 600 سيدة من برنامج دعم المرأة، الذي أطلقه برنامج الأمان الأسري الوطني في 2016 لإعادة تأهيل المعنفات نفسياً واجتماعياً واقتصادياً، ممن تراوح أعمارهن من 20 إلى 60 عاماً.

و تم عمل شراكات في جميع المناطق الإدارية بالمملكة مع 21 جمعية ومؤسسة حماية بغرض التوسع والاستدامة في البرنامج ، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة المستفيدات إلى أكثر من 600 سيدة حتى عامنا الحالي.

ويعتزم برنامج الأمان الأسري الوطني التوسع في عمل الشراكات مع جمعيات ومؤسسات الحماية المختلفة مع التركيز على الوصول إلى المناطق الطرفية بالمملكة وتدريب مدربات من منسوبيها لتقديم «قصة أمل» وفق شروط وضوابط معينة، وفقا ل”عكاظ”

وأوضح برنامج الأمان الأسري الوطني تأهيل المعنفات على مدى 7 أيام تدريب، تتطرق من خلالها المدربات إلى مواضيع تأهيلية وتطويرية للمرأة منها التعرف على الذات، إدارة التغيير وبناء الثقة بالنفس، التعريف بالعنف الأسري وأشكاله وآثاره على المدى القريب والبعيد.

إلى جانب صناعة الهدف ومهارات الحزم، التعرف على كيفية الاهتمام بصحة المرأة وأكثر الأمراض شيوعاً، والفحوصات الدورية اللازمة للمرأة وأثر العنف على صحة المرأة، رفع مستوى دخل الأسرة عن طريق تفعيل دور المرأة المنتجة وكذلك التعريف بحقوق المرأة القانونية في السعودية في قضايا الأحوال الشخصية.