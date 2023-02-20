أكد الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أن سلمان الفرج منضبط ويحضر للعيادة الطبية قبل 10 دقائق من الموعد المحدد وما يثار حوله غير صحيح.

وقال الرزيحان خلال لقائه على برنامج المنتصف، كل ما يدور حول عدم جدية سلمان الفرج وانضباطه خطأ؛ فهو يحضر في الوقت المحدد ويخرج بعد انتهاء التمرين، لافتًا أن كل ما يصدر بحقه إشاعات .

وأضاف:” أن إدارة النادي لديها وعي كافٍ واللاعبين يدخلون ببصمة ويخرجون ببصمة ولديهم برنامج علاجي لياقي .”