وجه م​عالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم الأثنين التاسع والعشرين من شهر رجب لعام 1444هـ، أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الرابع من شهر شعبان لعام 1444هـ، عن التحذير من الغش في التجارة وغيرها وتحريم الاحتكار والاضرار بالناس في المبالغة بالأرباح.

وتضمن التعميم التأكيد على تضمين الخطبة بالمحاور التالية: التحذير من الغش في التجارة وغيرها، ومن ذلك التلاعب بالمنتجات والسلع، وبيان حرمة ذلك والاستشهاد بالآيات والأحاديث النبوية، والحث على السماحة في البيع والشراء، وعدم الإضرار بالناس في المبالغة بالمكاسب، وبيان حرمة احتكار السلع وعدم مراعاة أحوال الناس.

كما أكد التعميم على التأكيد على بيان خطورة التستر التجاري والأضرار الاقتصادية والأمنية والاجتماعية المترتبة على هذه الجريمة وأثرها على الفرد والمجتمع، كما شدد على أهمية التزام المنشآت التجارية بالأنظمة واللوائح المعتمدة من الجهات الحكومية لحفظ حقوق ومصالح الناس والمجتمع.

ويأتي توجيه معاليه بتخصيص خطبة الجمعة في إطار سعي الوزارة لنشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم اتساقاً مع رسالة خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى بعض الموضوعات التي يحسن تنبيه المصلين إليها، ومنها ما يتعلق بتعاملاتهم في البيع والشراء، وبيان حرمة الغش في التجارة وغيرها، وتحريم الاحتكار، والإضرار بالناس في المبالغة في الأرباح.