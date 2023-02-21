أوضح أستاذ البصريات المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور متعب العنزي، سبل الوقاية والعلاج من إجهاد العين، لافتًا أن كل 20 دقيقة إجهاد يجب إعطاء النفس 20 ثانية من الراحلة.

وقال العنزي خلال لقائه على برنامج صباح السعودية:” أن ثواني الراحة التي تؤخذ لراحة العين من الإجهاد يجب فيها النظر إلى شيء بعيد على مسافة 6 متر .”

وأضاف:” أن من ضمن عوامل الوقاية والعلاج؛ تقليل سطوع الجلوس في مستوى الشاشة”، مُشيرًا إلى أن الشاشة يجب أن تكون على مستوى أعلى .

ومن جانبه، أفاد العنزي بأن إجهاد العين يأتي بعد المهام البصرية الذي يقوم بها الشخص، أو عوامل بيئية باستطاعة الفرد تغييرها .